7/7 Épisode 69: Je n'ai jamais

Dans le 3e pyjama party de Big Brother 7/7, Kim, Camille, François et Jean-Thomas se prêtent au jeu «Je n’ai jamais» et y vont de confidences croustillantes et d’anecdotes troublantes et la conséquence de la banane de Jean-Thomas revient le hanter.